День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 13:34

Путин собрал совещание по экономическим вопросам

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросам, передает пресс-служба Кремля. В своем выступлении он отметил, что последние решения правительства уже дают положительный эффект.

Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов, то есть чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым, — сообщил он.

По словам Путина, министр экономического развития Максим Решетников доложил, что рост оптовой торговли составил 8%, а розничная торговля увеличилась на 6,2%. При этом уровень безработицы остается на минимальном уровне — 2,2%. Кроме того, прирост промышленного производства в марте составил 2,3%

Ранее Путин в ходе своего выступления на заседании Совета законодателей заявил, что экономика России должна выйти на более высокие темпы роста. Глава государства также потребовал увеличить ее устойчивость. Тем не менее он признал, что замедление темпов роста ВВП было необходимо для снижения инфляции.

Власть
Россия
Владимир Путин
Максим Решетников
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тюменью
Появились жуткие подробности нападения на девочку в Подмосковье
«Лукавят»: политолог о возможном пакте о ненападении на Ближнем Востоке
Иран и США отложили переговоры по обогащению урана
Росздравнадзор подал в суд на клинику, в которой умер ребенок
Овчинский: на северо-востоке Москвы построили новый жилой дом
Косметолог ответила, как относятся к россиянкам на конкурсах красоты
Путин анонсировал обширную деловую программу на ПМЭФ
Жильцы дома в Подмосковье спасли собаку после ее избиения хозяйкой
Разъяренные львы атаковали человека во Владимире
Ветеран ЦСКА раскрыл, кто станет чемпионом России по футболу
Авиаэксперт рассказал о плюсах перелетов по биометрии
Журналисту Соловьеву дали тюремный срок
Ситуация в аэропортах России 15 мая: перенос рейсов, что во Внуково
Власти раскрыли подробности массированной атаки ВСУ Рязань
В один регион привезли около 630 тыс. мальков лосося для выращивания
Путин принял неожиданное решение для ушедшего в отставку Гладкова
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения
Налет на Рязань, раненые на ЗАЭС, пытки пленных: ВСУ атакуют Россию 15 мая
Путин рассказал, какие цифры в российской экономике его порадовали
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.