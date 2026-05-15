Президент России Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросам, передает пресс-служба Кремля. В своем выступлении он отметил, что последние решения правительства уже дают положительный эффект.

Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов, то есть чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым, — сообщил он.

По словам Путина, министр экономического развития Максим Решетников доложил, что рост оптовой торговли составил 8%, а розничная торговля увеличилась на 6,2%. При этом уровень безработицы остается на минимальном уровне — 2,2%. Кроме того, прирост промышленного производства в марте составил 2,3%

Ранее Путин в ходе своего выступления на заседании Совета законодателей заявил, что экономика России должна выйти на более высокие темпы роста. Глава государства также потребовал увеличить ее устойчивость. Тем не менее он признал, что замедление темпов роста ВВП было необходимо для снижения инфляции.