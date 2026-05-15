Овчинский: на северо-востоке Москвы построили новый жилой дом

На северо-востоке Москвы в рамках проекта «Московские кварталы» построили жилой дом, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Владислав Овчинский. Объект расположился в районе Южное Медведково на Полярной улице.

Новостройка по адресу: улица Полярная, дом 17, корпус 1, — это современный жилой комплекс переменной этажности от 13 до 20 этажей. В двух секциях на 248 квартир — 112 однокомнатных, 105 двухкомнатных и 31 трехкомнатная. Дом расположен в спокойном районе с развитой инфраструктурой: рядом магазины, школы, детсады, спортцентры, детская поликлиника и библиотека, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Все квартиры в новостройке — с остекленными лоджиями и готовой внутренней отделкой. Несущие конструкции выполнены из монолитного железобетонного каркаса — это обеспечивает надежность и долговечность. Фасады дома решены в благородных терракотовых и темно-серых тонах, а аккуратные корзины для кондиционеров в цвет фасада поддерживают единый архитектурный облик.

Рядом с домом — остановки автобусов и трамваев. До станций метро «Бабушкинская» и «Медведково» — около 15 минут на общественном транспорте, а для автовладельцев предусмотрен выезд на МКАД. На придомовой территории — две детские площадки, спортивная зона и зоны отдыха с резиновым покрытием, а также подземная парковка.

Проект «Московские кварталы» запущен в конце мая 2025 года. В его рамках предлагаются комфортные квартиры в современных жилых комплексах, которые возводятся одновременно с созданием качественной городской инфраструктуры. Столица полностью контролирует все этапы — от планировки территории и проектирования до ввода в эксплуатацию и передачи под заселение.

Ранее Овчинский сообщил, что в Москве на Тушинской улице построят третий урбан-блок крупного жилого квартала. Он будет отличаться озеленением на кровле каждого корпуса.