Жители Челябинска обратились к мэру из-за строительства многоэтажки

Жители Челябинска записали обращение к мэру города Алексею Лошкину из-за строительства многоэтажки под окнами частных домов, сообщает ЕАН. Ранее жильцы уже обращались в прокуратуру и в СК региона.

Если сказать по-русски, они хотят «впихнуть невпихиваемое». У нас продолжаются суды, причем не только мы являемся истцами, но и прокуратура, которая нам помогает. Мы уже написали обращение [Александру] Бастрыкину, главе Следственного комитета, — рассказал один из жителей.

Жители уверены, что высотка создаст проблемы с парковкой и нагрузкой на инфраструктуру. По словам местных жителей, эксперты и суды подтвердили, что в этом месте недопустимо строительство многоэтажного здания.

