Аэропорт российского города-миллионника временно закрылся Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Челябинска

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Челябинска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, мера необходима для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Утром 5 мая в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь с 4 на 5 мая сбили 289 украинских беспилотников над российскими территориями. По данным ведомства, цели были уничтожены над 19 регионами страны и акваторией Азовского моря.

До этого стало известно, что с начала ночи 5 мая Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 12 аэропортах России. Авиасообщение нарушено в нескольких регионах сразу от Поволжья до северо-запада. Соответствующие меры приняты в Ижевске, Перми, Орске, Самаре, Казани, Нижнекамске, Пензе, Ульяновске, Оренбурге, Уфе, Тамбове и Чебоксарах.