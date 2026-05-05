05 мая 2026 в 07:25

Почти 300 дронов совершили массированный налет на российские регионы

Минобороны: силы ПВО сбили 289 беспилотников над российскими регионами за ночь

ПВО С-400 ПВО С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы противовоздушной обороны за ночь с 4 на 5 мая сбили 289 украинских беспилотников над российскими территориями, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, цели были уничтожены над 19 регионами страны.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 289 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что БПЛА удалось сбить над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской и Волгоградской областей. Также они были уничтожены в небе над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая Вооруженные силы Украины совершили атаку на Чебоксары. По словам губернатора Чувашской Республики Олега Николаева, в результате пострадал мирный житель. Жизни раненого человека сейчас ничего не угрожает.

Также под удар попала Ленинградская область, в которой всю ночь силы противовоздушной обороны сбивали беспилотники ВСУ. В регионе была объявлена опасность атаки БПЛА в воздушном пространстве.

Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

