Силы ПВО сработали над территорией Ленинградской области Дрозденко: силы ПВО сбили три беспилотника в небе над Ленинградской областью

Над территорией Ленинградской области сбито три беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. До этого в области была объявлена опасность атаки БПЛА в воздушном пространстве. Минобороны РФ данную ситуацию пока не комментировало.

Боевая работа продолжается, — уточнил глава Ленобласти.

В связи с угрозой возможно временное понижение скорости мобильного интернета. Других подробностей на данный момент не приводится. На месте происшествий работают специалисты экстренных служб.

Ранее Telegram-канал SHOT написал, что жители Казани услышали мощный взрыв около 01:30 по московскому времени. По версии канала, средства противовоздушной обороны сработали по воздушным целям. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

До этого главное управление МЧС России по Республике Татарстан объявило на территории региона режим «Ракетная опасность». Ведомство призвало жителей к немедленному соблюдению мер безопасности, соответствующее сообщение появилось в его социальных сетях.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в городе Грайворон Грайворонского округа в результате атаки FPV-беспилотника пострадал мирный житель. В местной ЦРБ у него диагностировали осколочные ранения ног.