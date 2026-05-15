15 мая 2026 в 14:52

В Рязани раскрыли новую информацию о пострадавших при атаке ВСУ

Число пострадавших при атаке ВСУ на Рязанскую область выросло до 28

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Число пострадавших после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Рязанскую область в ночь на пятницу, 15 мая, увеличилось до 28, сообщил зампред правительства региона — министр здравоохранения Александр Пшенников на брифинге, опубликованном на странице ведомства во «ВКонтакте». Он подтвердил, что четверо человек погибли.

В настоящее время у нас 28 пострадавших, четыре погибших, — сказал Пшенников.

Следственный комитет России квалифицировал как теракт атаку ВСУ на Рязанскую область. СК даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к ударам.

Ранее Малков сообщил, что обломки сбитого украинского БПЛА повредили несколько многоэтажных домов. Пострадавших госпитализировали. Местные врачи проводят телемедицинские консультации с коллегами из федеральных центров.

Кроме того, четыре мирных жителя получили травмы при атаке Вооруженных сил Украины на территории трех округов Белгородской области. Среди пострадавших двое мужчин, женщина и подросток.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

