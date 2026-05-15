В Рязани раскрыли новую информацию о пострадавших при атаке ВСУ

Число пострадавших после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Рязанскую область в ночь на пятницу, 15 мая, увеличилось до 28, сообщил зампред правительства региона — министр здравоохранения Александр Пшенников на брифинге, опубликованном на странице ведомства во «ВКонтакте». Он подтвердил, что четверо человек погибли.

В настоящее время у нас 28 пострадавших, четыре погибших, — сказал Пшенников.

Следственный комитет России квалифицировал как теракт атаку ВСУ на Рязанскую область. СК даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к ударам.

Ранее Малков сообщил, что обломки сбитого украинского БПЛА повредили несколько многоэтажных домов. Пострадавших госпитализировали. Местные врачи проводят телемедицинские консультации с коллегами из федеральных центров.

Кроме того, четыре мирных жителя получили травмы при атаке Вооруженных сил Украины на территории трех округов Белгородской области. Среди пострадавших двое мужчин, женщина и подросток.