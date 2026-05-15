В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. В ведомстве уточнили, что меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее в аэропорту Грозного ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации уточнили, что они касаются как прибытия, так и отправления рейсов.

До этого Росавиация предупредила о введении временных ограничений на использование воздушного пространства в районах московских аэропортов Внуково и Домодедово. В связи с этим оба авиаузла принимают и отправляют рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

Между тем стало известно, что два самолета не смогли приземлиться в аэропорту Внуково из-за временных ограничений. Рейсы из Саратова и Антальи были перенаправлены на запасные аэродромы.