12 мая 2026 в 16:19

Спасатели перекрыли часть реки в Сочи для эвакуации покойника

МЧС: спасатели шесть часов эвакуировали застрявшее тело погибшего из реки Сочи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Спасатели потратили шесть часов на эвакуацию тела утонувшего мужчины из горной реки в Сочи, сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. Тело обнаружили под одним из водоскатов — его затянуло глубоко под бетонные плиты и завалы из веток. К операции привлекли 16 сотрудников отряда и пять единиц техники.

На протяжении шести часов спасатели Южного регионального ПСО МЧС России эвакуировали из русла горной реки Сочи погибшего мужчину, — говорится в сообщении.

Работу осложняли сильное течение и плохая видимость. Чтобы добраться до погибшего, спасатели снизили напор воды с помощью защитных щитов, подпертых колесами внедорожника. Только после этого тело удалось извлечь из труднодоступного места.

Ранее спасатели МЧС России эвакуировали застрявших туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Информация о туристах поступила вечером 9 мая. Они находились на высоте 5,1 тыс. м и не могли самостоятельно спуститься. На помощь прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Всего в операции участвовали 10 человек и три единицы техники.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

