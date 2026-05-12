Путин заявил о финальной стадии работ над «Буревестником»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что разработка перспективных систем вооружения «Посейдон» и «Буревестник» уже вышла на завершающую стадию. Принимая доклад от командующего ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, он отметил, что эти уникальные комплексы в ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство.

Ранее Каракаев сообщил президенту России об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат». По словам Каракаева, разработка превосходит своего предшественника — ракетный комплекс «Воевода» — по основным характеристикам, включая дальность, забрасываемый вес и возможности преодоления ПРО.