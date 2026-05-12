Россиянам рассказали о мошенничестве в миграционной сфере

Мошенники могут обещать быстро оформить вид на жительство или снять запрет на въезд в Россию, заявил NEWS.ru вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев. По его словам, в стрессовой ситуации, когда иностранцу грозит выдворение или потеря статуса, реклама с уверенными обещаниями решить вопрос выглядит как готовый выход.

Когда иностранному гражданину грозит выдворение, запрет на въезд или потеря миграционного статуса, время начинает давить сильнее самого штрафа. Человек боится суда, проверки МВД, разлуки с семьей, потери работы и невозможности вернуться в РФ. В этот момент объявления с обещаниями «снять запрет», «отменить выдворение», «быстро оформить ВНЖ» выглядят как готовый выход. Но этим пользуются мошенники. В рекламе есть уверенный тон, фотография юриста, перечень выигранных дел, фразы об опыте и работе до результата. Все это создает ощущение, что вопрос решается одним сообщением и оплатой консультации, — пояснил Хрулев.

Он отметил, что миграционные ситуации нельзя оценить дистанционно, поскольку для этого нужен анализ множества факторов: оснований запрета, даты решения, органа, который его вынес, и срока на обжалование. По словам эксперта, сомнительные объявления опасны тем, что человеку продают уверенность до изучения дела, после чего его могут попросить срочно отправить паспорт и сразу перевести деньги.

Миграционное дело нельзя оценить по двум словам в переписке. Нужны основания запрета, дата решения, орган, который его вынес, срок на обжалование, сведения о штрафах, семье, работе, учебе, лечении, регистрации, патенте или ВНЖ. Сомнительные объявления опасны тем, что человеку продают уверенность до изучения дела. Его могут попросить срочно отправить паспорт, миграционную карту, регистрацию, патент, судебный акт, постановление о выдворении и сразу перевести деньги. После этого выясняется, что срок уже пропущен, жалоба подготовлена формально, причина запрета толком не установлена, а личные обстоятельства, которые могли повлиять на позицию суда или органа, никто не собрал. Такие ошибки могут стоить нескольких лет запрета на въезд в РФ, — заключил Хрулев.

Ранее посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев заявил, что граждане этого азиатского государства по-прежнему чаще всего выбирают Россию в качестве страны для работы за рубежом. По его словам, на российском направлении на данный момент трудятся более миллиона граждан соседней республики.