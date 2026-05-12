День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 16:51

Россиянам рассказали о мошенничестве в миграционной сфере

Переговорщик Хрулев: за обещаниями быстро оформить ВНЖ могут стоять мошенники

Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники могут обещать быстро оформить вид на жительство или снять запрет на въезд в Россию, заявил NEWS.ru вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев. По его словам, в стрессовой ситуации, когда иностранцу грозит выдворение или потеря статуса, реклама с уверенными обещаниями решить вопрос выглядит как готовый выход.

Когда иностранному гражданину грозит выдворение, запрет на въезд или потеря миграционного статуса, время начинает давить сильнее самого штрафа. Человек боится суда, проверки МВД, разлуки с семьей, потери работы и невозможности вернуться в РФ. В этот момент объявления с обещаниями «снять запрет», «отменить выдворение», «быстро оформить ВНЖ» выглядят как готовый выход. Но этим пользуются мошенники. В рекламе есть уверенный тон, фотография юриста, перечень выигранных дел, фразы об опыте и работе до результата. Все это создает ощущение, что вопрос решается одним сообщением и оплатой консультации, — пояснил Хрулев.

Он отметил, что миграционные ситуации нельзя оценить дистанционно, поскольку для этого нужен анализ множества факторов: оснований запрета, даты решения, органа, который его вынес, и срока на обжалование. По словам эксперта, сомнительные объявления опасны тем, что человеку продают уверенность до изучения дела, после чего его могут попросить срочно отправить паспорт и сразу перевести деньги.

Миграционное дело нельзя оценить по двум словам в переписке. Нужны основания запрета, дата решения, орган, который его вынес, срок на обжалование, сведения о штрафах, семье, работе, учебе, лечении, регистрации, патенте или ВНЖ. Сомнительные объявления опасны тем, что человеку продают уверенность до изучения дела. Его могут попросить срочно отправить паспорт, миграционную карту, регистрацию, патент, судебный акт, постановление о выдворении и сразу перевести деньги. После этого выясняется, что срок уже пропущен, жалоба подготовлена формально, причина запрета толком не установлена, а личные обстоятельства, которые могли повлиять на позицию суда или органа, никто не собрал. Такие ошибки могут стоить нескольких лет запрета на въезд в РФ, — заключил Хрулев.

Ранее посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев заявил, что граждане этого азиатского государства по-прежнему чаще всего выбирают Россию в качестве страны для работы за рубежом. По его словам, на российском направлении на данный момент трудятся более миллиона граждан соседней республики.

Общество
мигранты
советы
мошенники
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дело против Ермака назвали следствием клановой борьбы на Украине
«Разве это не очевидно?»: в ЕП призвали прекратить финансирование Украины
Заслуженный строитель России Шеляпин заинтересовал Генпрокуратуру
Грозовые ливни и жара до +27 градусов: погода в Москве в конце недели
«Юлечки не стало»: в возрасте 45 лет умерла сценарист «Склифосовского»
В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно выбрать мясо для шашлыка
Мантуров сообщил о рекордном росте товарооборота России и Индонезии
Коллапс ВСУ и встреча Путина с Зеленским: новости СВО на вечер 12 мая
Путин заявил об успешном применении «Кинжалов» в зоне СВО
Названа возможная причина загадочного исчезновения Героя России в Юрге
В Совфеде ответили, как воспитать у молодежи любовь к родине
Путин сделал решительное заявление о возможностях «Орешника»
Врач раскрыл, почему пациенты все чаще жалуются на проблемы с памятью
Испытания «Сармата» показали на видео
Россиянам рассказали о мошенничестве в миграционной сфере
Музыкальный критик объяснил дефицит женских групп на сцене
Путин назвал сроки постановки «Сармата» на боевое дежурство
Врач объяснил, как некоторым людям удается годами не болеть простудой
Путин заявил о финальной стадии работ над «Буревестником»
Путин отметил создание в России ракетных комплексов, не имеющих аналогов
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.