День Победы — 2026
12 мая 2026 в 17:16

«Одни сменяют других»: Леонова о смене гражданства фигуристки Муравьевой

Леонова заявила о большом потоке фигуристов в РФ на фоне слухов о Муравьевой

Софья Муравьева
Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова не удивилась новости о желании фигуристки Софьи Муравьевой сменить спортивное гражданство. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что для спортсменки это шанс выступить на международных турнирах.

Ее будет не хватать на российских стартах. Но поток фигуристов у нас большой. Одни спортсмены сменяют других. С одной стороны, Софья — это потеря для российского фигурного катания, потому что это спортсменка с именем. Но если смотреть в общем на конкуренцию внутри страны, то у нас много молодых, кто наступает на пятки, — заявила Леонова.

Ранее РИА Новости со ссылкой на несколько источников сообщили, что Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчислить ее из сборной страны. Данное решение связывают с желанием девушки сменить спортивное гражданство в ближайшее время. 19-летняя фигуристка уже могла отправить соответствующее официальное письмо. В минувшем сезоне Муравьева заняла пятое место на чемпионате России. Несколько дней назад фигуристка прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным по инициативе последнего.

Кирилл Николаев
