Российская фигуристка задумалась о смене спортивного гражданства

Фигуристка Софья Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчислить ее из сборной страны, соощает РИА Новости со ссылкой на несколько источников. Отмечается, что данное решение связывают с желанием девушки сменить спортивное гражданство в ближайшее время.

По информации РИА Новости, 19-летняя фигуристка уже могла отправить соответствующее официальное письмо. В минувшем сезоне Муравьева заняла пятое место на чемпионате России. Несколько дней назад фигуристка прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным по инициативе последнего. На данный момент неизвестно, под чьим руководством она будет готовиться к сезону. Муравьева тренировалась у Мишина с весны 2025 года, а до этого работала в группе олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова назвала рекламным трюком желание Александры Трусовой прыгнуть пятерной прыжок. Она отметила, что это нереально.