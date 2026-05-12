12 мая 2026 в 13:34

Российская фигуристка задумалась о смене спортивного гражданства

Муравьева попросила отчислить ее из сборной ради смены спортивного гражданства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Софья Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчислить ее из сборной страны, соощает РИА Новости со ссылкой на несколько источников. Отмечается, что данное решение связывают с желанием девушки сменить спортивное гражданство в ближайшее время.

По информации РИА Новости, 19-летняя фигуристка уже могла отправить соответствующее официальное письмо. В минувшем сезоне Муравьева заняла пятое место на чемпионате России. Несколько дней назад фигуристка прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным по инициативе последнего. На данный момент неизвестно, под чьим руководством она будет готовиться к сезону. Муравьева тренировалась у Мишина с весны 2025 года, а до этого работала в группе олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова назвала рекламным трюком желание Александры Трусовой прыгнуть пятерной прыжок. Она отметила, что это нереально.

