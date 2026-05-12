12 мая 2026 в 17:16

Политолог раскрыл источник слухов о военном сотрудничестве США и Украины

Политолог Блохин: слухи о военном альянсе США и Украины могут раздувать враги РФ

Фото: U.S. Air Force
Слухи о сотрудничестве между США и Украиной в военной сфере могут распространять враги России, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Так он прокомментировал информацию, что Киев и Вашингтон подготовили меморандум в оборонной сфере. По его словам, это противоречит мирным инициативам американского президента Дональда Трампа.

Понятно, что ничего не понятно, потому что [слухи о военном сотрудничестве США и Украины] — это информация лишь одного канала. Я допускаю, что это может быть вброс американского телеканала. А может, какие-то фигуры в Соединенных Штатах с помощью СМИ разносят такие слухи ради эскалации. В США немало политиков, кто выступает против мира на Украине и не желает идти на сближение с Россией. Эдакие бенефициары войны, — высказался Блохин.

Он подчеркнул, что газеты и телеканалы в США ежедневно публикуют свои новые версии развития украинского конфликта. По словам политолога, согласно одной из них, Вашингтон и Киев укрепляют военное сотрудничество, практически образуя альянс, подразумевая продолжение военных действий с Россией.

Одновременно [с информацией о военном сотрудничестве США и Украины] была и мирная инициатива Трампа по прекращению огня к 9 Мая. И российский президент [Владимир Путин] сказал, что он чувствует приближение мира. То есть это две вещи, которые противоречат друг другу. Поэтому я бы пока не делал никаких прогнозов, — резюмировал Блохин.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что слухи о военном сотрудничестве между Вооруженными силами Украины и США могут быть частью информационной войны. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский предпринимает такие шаги на фоне разразившихся в стране коррупционных скандалов.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
