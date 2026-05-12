12 мая 2026 в 17:49

В Госдуме объяснили обновление списка медицинских специальностей

Депутат ГД Леонов: из списка медспециальностей исключат устаревшие формулировки

Список новых специальностей разработан Минздравом с целью совершенствования системы оказания медицинской помощи, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, из перечня исключают устаревшие формулировки и названия специальностей медработников. При этом парламентарий заверил, что детские врачи останутся в государственных учреждениях и продолжат оказывать квалифицированную помощь как в поликлиниках, так и на дому.

Районный врач-педиатр просто будет врачом-педиатром и будет выполнять все те функции, которые ему предписаны, и приезжать к заболевшим детям. Что касается подросткового врача-терапевта, то, если мы говорим про детей до 18 лет, их будет лечить врач-педиатр. В принципе, так и было. Просто была отдельно выделенная специальность, которая сейчас утратила актуальность, — пояснил Леонов.

Он добавил, что развитие медицины и технологий связано с появлением новых направлений деятельности врачей. В число направлений входят такие, как нейропсихология, медицинская психология и другие.

Ранее стало известно, что Минздрав подготовил проект приказа о масштабном обновлении номенклатуры медицинских специальностей с 1 сентября. Документ предполагает добавление более 10 новых направлений и исключение ряда должностей, признанных устаревшими. Согласно проекту, в перечень могут войти медицинская биология, логопедия, психология, физика, эмбриология, массаж, нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация.

