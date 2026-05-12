Брянский суд наказал украинца за тайный арсенал оружия под диваном Суд приговорил к трем годам условно украинца с ружьем и порохом под диваном

Брянский областной суд завершил рассмотрение апелляции по делу гражданина Украины, признанного виновным в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ у себя под диваном. Ранее районный суд установил, что иностранец хранил по месту жительства переделанное охотничье ружье и запас пороха.

Вину осужденный не признал, сообщив суду, что оружие и порох ему не принадлежат, но могут принадлежать его жене, — добавили в суде.

Следствие сочло доводы украинца неубедительными. В итоге суд назначил фигуранту наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно с выплатой денежного штрафа.

Защита пыталась обжаловать решение, настаивая на оговоре со стороны близкого человека и требуя полного оправдания. Тем не менее судебная коллегия Брянского областного суда признала представленные доказательства вины исчерпывающими и законными. Итоговый приговор был оставлен без изменений, а жалоба адвокатов — без удовлетворения.

