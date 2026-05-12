12 мая 2026 в 17:59

Собака вцепилась в руку 13-летней школьницы после попытки ее погладить

СК проводит проверку после нападения собаки на девочку в Нижегородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Собака напала на школьницу в городе Бор Нижегородской области, сообщила пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Как уточняет Telegram-канала Ni Mash, инцидент произошел в сквере, когда 13-летняя девочка попыталась погладить животное с разрешения хозяйки. СК организовал проверку по данному факту.

В Нижегородской области по информации из соцмедиа о получении несовершеннолетним телесных повреждений организована доследственная проверка. <...> В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, женщина вела свою собаку по скверу на поводке. Намордник для животного не требовался, так как порода не входит в перечень потенциально опасных. Школьница потянулась к собаке, после чего та вцепилась зубами в ее руку. В результате пострадавшую с глубокими ранами доставили в больницу.

Ранее в Санкт-Петербурге местному жителю пришлось выплатить 60 тыс. рублей за нападение собаки на прохожую. Инцидент случился около подъезда жилого дома.

