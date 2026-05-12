Дмитриев раскрыл неприятную для Германии правду

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказал мнение о критической необходимости сотрудничества Германии с Россией. В посте в соцсети Х он отметил, что политическая линия Берлина ведет страну к глубокому кризису. Поводом для комментария стала публикация издания Politico о стремительном падении популярности канцлера Фридриха Мерца среди граждан ФРГ.

Журналисты отметили, что пока лидер страны пытается убедить электорат в благополучии дел, реальные показатели говорят об обратном. Глава РФПИ добавил, что такие попытки отрицать очевидные проблемы лишь усугубляют положение дел в ведущей экономике Европы.

Германии и канцлеру Мерцу нужна Россия, чтобы выжить, и им также нужно перестать принимать неправильные решения, — написал Дмитриев.

Ранее глава РФПИ сообщил, что Европа будет вынуждена возобновить диалог с Россией. По его словам, на Евросоюз и Великобританию уже надвигается энергетический кризис, который вынудит стороны вернуться за стол переговоров.