Синоптик рассказал, когда в Москве рассеется туман и начнется потепление Шувалов: к вечеру вторника туман в Москве уступит место дождю и потеплению

Плотный туман, накрывший столицу, полностью рассеется к вечеру вторника, 12 мая, уступая место дождю и полноценному потеплению, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, это природное явление знаменует окончание периода «черемуховых холодов».

К счастью, сегодняшний туман — это свидетельство начала потепления. Это так называемая адвекция теплого воздуха на холодную подстилающую поверхность. Все-таки «черемуховые холода» были — это следствие в определенной степени. Сегодня к концу дня пройдет дождь, и от тумана не останется и следа, — отметил Шувалов.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что грозы с небольшими дождями прогнозируются в Москве и Подмосковье в течение трех ближайших рабочих дней. Специалист также допустила, что непогода может сохраниться и в выходные.

До этого начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков сообщил, что стабильное тепло в Москве установится с 25 мая. Эксперт подчеркнул, что пока будет сохраняться такая же погода, которая была в праздничные дни.