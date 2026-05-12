День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 18:07

Синоптик рассказал, когда в Москве рассеется туман и начнется потепление

Шувалов: к вечеру вторника туман в Москве уступит место дождю и потеплению

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Плотный туман, накрывший столицу, полностью рассеется к вечеру вторника, 12 мая, уступая место дождю и полноценному потеплению, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, это природное явление знаменует окончание периода «черемуховых холодов».

К счастью, сегодняшний туман — это свидетельство начала потепления. Это так называемая адвекция теплого воздуха на холодную подстилающую поверхность. Все-таки «черемуховые холода» были — это следствие в определенной степени. Сегодня к концу дня пройдет дождь, и от тумана не останется и следа, — отметил Шувалов.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что грозы с небольшими дождями прогнозируются в Москве и Подмосковье в течение трех ближайших рабочих дней. Специалист также допустила, что непогода может сохраниться и в выходные.

До этого начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков сообщил, что стабильное тепло в Москве установится с 25 мая. Эксперт подчеркнул, что пока будет сохраняться такая же погода, которая была в праздничные дни.

Москва
погода
туман
Александр Шувалов
потепление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слуцкий сообщил, что США могут обвинить Киев в создании полигона для биооружия
Экс-нардеп объяснил, почему Мендель могла изменить отношение к Зеленскому
«Уже в июне»: Каллас раскрыла, на какое оружие пойдет новый кредит Киеву
Мирный житель пострадал при атаке украинского дрона на автомобиль
Дмитриев раскрыл неприятную для Германии правду
«Ни в коем случае»: Фицо ответил на вопрос об участии Словакии в конфликтах
«Литрес» начал удалять некорректные маркировки о наркотиках с детских книг
Лавров раскрыл методику давления Запада на покупателей российской нефти
В Госдуме увидели сигнал Западу в словах Путина о «Сармате» и «Орешнике»
Нацбанк Казахстана выпустил коллекционную монету в честь Золотой Орды
Пожар на мусоросортировочном комплексе начался в Долгопрудном
Убрали в ящик: родителям дали по 20 лет колонии за смерть дочери
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 40 БПЛА
«Пистолет ко лбу»: пять шок-пророчеств Мендель о жутком конце Зеленского
Названы наиболее популярные города юга России для покупки квартиры
Синоптик рассказал, когда в Москве рассеется туман и начнется потепление
Стало известно, когда в России запустят посадку в самолет по биометрии
Собака вцепилась в руку 13-летней школьницы после попытки ее погладить
Стало известно, сколько Самойлова задолжала налоговой
В Канаде оценили вероятность новой пандемии из-за хантавируса
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.