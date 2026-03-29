От заморозков до +17: погода в Москве и Петербурге 30 марта — 5 апреля

Грядущая неделя принесет много неприятных сюрпризов москвичам и петербуржцам. Днем будет довольно тепло, местами до +17 градусов, но по ночам могут ударить морозы. Возможен даже снег. Подробнее о погоде в Москве и Санкт-Петербурге с 30 марта по 5 апреля NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 30 марта по 5 апреля

В последние дни марта характер погоды в столичном регионе изменится. Солнца на небе будет меньше, начнутся осадки. С понедельника по четверг максимальная дневная температура в Москве будет доходить до +12–17 градусов, а в пятницу ожидается похолодание до +4–7 градусов.

По ночам с 30 марта по 1 апреля термометры будут показывать в диапазоне от 0 до +5 градусов, а 2 апреля — от +2 до +7 градусов, 3 апреля местами в Подмосковье подморозит до –4 градусов, в Москве ожидается около 0 градусов или слабые заморозки. Временами в течение первой половины недели будет идти небольшой дождь, в четверг утром возможны туманы, в пятницу преимущественно без осадков.

В субботу днем температура воздуха в Москве составит +1–6 градусов, а ночью она опустится до –3 градусов. На небе будет облачно, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В воскресенье днем столбики термометров покажут +4–6 градусов, в ночные часы — около 0 градусов. Утром в этот день будет пасмурно, но без осадков.

Атмосферное давление в понедельник составит 745 миллиметров ртутного столба, во вторник понизится примерно на пять-шесть пунктов, и до пятницы будет держаться на уровне 739 миллиметров ртутного столба. Ветер на протяжении рабочей недели преимущественно северных направлений, его скорость — 2–7 метров в секунду.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 30 марта по 5 апреля

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области неделя начнется с солнечной погоды, во вторник и среду местами пройдут дожди. Воздух с 30 марта по 1 апреля в дневные часы будет прогреваться до +9–12 градусов. По ночам вплоть до 2 апреля температура будет держаться в диапазоне +1–3 градуса.

В четверг, пятницу и субботу днем в Петербурге дневная температура составит около +7 градусов без существенных осадков. В ночь на 3 апреля температура воздуха в городе упадет до 0 градусов, в выходные местами возможны заморозки до –3 градусов. Но уже в воскресенье днем потеплеет до +9 градусов.

Атмосферное давление в понедельник составит 758 миллиметров ртутного столба, к концу рабочей недели оно понизится до 745 миллиметров. Ветер в начале недели будет дуть с северо-запада со скоростью 1–3 метра в секунду, с середины периода он сменит направление на северное, но его скорость не превысит 4 метра в секунду.

Температурные рекорды в Москве с 30 марта по 5 апреля

В Москве самым теплым днем недели стало 2 апреля 2024 года. Тогда воздух прогрелся до рекордных для этого числа +23,2 градуса. Также в 2024-м выдались самые жаркие в истории метеонаблюдений 1 и 3 апреля, когда потеплело соответственно до +21,6 и +18,4 градуса.

Наиболее высокую температуру воздуха 4 апреля метеорологи зафиксировали в 1990 году. В тот день термометры в столице показывали +21,2 градуса. Самое теплое в истории метеонаблюдений в Москве 5 апреля выдалось в 2001 году. Воздух в тот день прогревался до +18,4 градуса.

Еще два суточных температурных максимума были обновлены в 2007 году для 30 и 31 марта. Тогда столбики термометров в столице поднимались до рекордной отметки +17,5 и +17,2 градуса соответственно.

Особенно морозная погода в период с 30 марта по 5 апреля наблюдалась в Москве 31 марта 1880 года. Тогда температура опустилась до −21,5 градуса. В далеком 1879-м были установлены суточные минимумы для 1 и 2 апреля, когда в городе подмораживало до −21 и –19,6 градуса соответственно. И с тех пор в эти числа не наблюдалось низкой температуры.

Еще один суточный минимум в Москве был установлен 30 марта 1899 года. В тот день в городе термометры показывали аномально низкую цифру — 18,8 градуса ниже нуля. В 1931 году в историю мониторинга погодных аномалий в Москве вошло 4 апреля. В тот день воздух остывал до −15,2 градуса. С тех пор более морозной погоды в этот день не регистрировалось.

Самая холодная погода 3 апреля стояла в Москве в 1908 году. Тогда подморозило до –15,1 градуса. А с 1896 года не было более холодного 5 апреля. В тот день в Москве температура воздуха опускалась до –14 градусов.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 30 марта по 5 апреля

Самым теплым днем недели с 30 марта по 5 апреля за всю историю метеонаблюдений в Петербурге стало 1 апреля 2024 года. Тогда температура воздуха в городе достигала +20 градусов. В 1983 году были обновлены температурные максимумы сразу для трех дней недели. Так, 5 апреля в Ленинграде воздух прогревался до +19, а 3 и 4 апреля — до +16 градусов.

Температурный рекорд в +15 градусов в Северной столице устанавливали 30 марта 2007 года. А до аномальных +14 в городе на Неве теплело 31 марта 2008-го и 2 апреля 1913 года.

Наиболее низкая температура была зафиксирована в Петербурге 4 апреля 1881 года. Тогда термометры показывали −22 градуса. Рекордные морозы наблюдались в городе 31 марта 1883 года, когда воздух остывал до –21 градуса. Еще два суточных минимума в Ленинграде были установлены в 1960 году и с тех пор не обновлялись: 2 и 3 апреля в городе подмораживало до –18 градусов.

До −16 градусов в городе на Неве похолодало 5 апреля блокадного 1942 года. А –15 градусов в Питере наблюдалось 30 марта 1955-го и 1 апреля 1889 года. Эти показатели стали рекордно низкими для данных чисел за всю историю метеонаблюдений.

Читайте также:

Затяжные ливни и холод до 0? Погода в Москве в середине апреля: чего ждать

Будущее наше тепло: Москве предсказали резкое изменение климата

Что не так с прогнозами погоды, можно ли им верить