Жара в Москве и ледяные вихри в Воркуте: погода в России до конца марта

Жаркий март принес теплую погоду на большую часть территории России, но не везде. Где сейчас теплее и холоднее всего в России, сколько градусов будет в Москве, как начнется апрель, куда идут сокрушительные ливни?

Какая погода пришла в Москву к 24 марта

В Москве продолжается аномально жаркая погода, констатирует ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус: столица остается в зоне антициклона.

«Засуха длится уже пятнадцатый день. При этом температура воздуха на 7-8 градусов превысит средние многолетние показатели и будет соответствовать климату середины апреля. Температура воздуха плюс 12–14 градусов, по области плюс 10–15. Атмосферное давление будет около нормы. В среду без осадков, ночью от минус 1 до плюс 1, днем плюс 13–15 градусов», — прогнозирует он в своем Telegram-канале.

Синоптики отмечают, что несмотря на аномальную жару, первые районы Подмосковья останутся без снежного покрова только на следующей неделе, к началу апреля. На юге региона, например, в Кашире и Коломне, остается от 18 до 31 см снега, в Черустях — 26 см.

Сколько будет градусов в Москве до конца марта, чего ждать

Гидрометцентр Москвы прогнозирует постепенный рост температуры. В середине недели немного похолодает (днем не выше плюс 11-12 градусов), но в выходные столицу ждет плюс 15-16 градусов — такая погода больше соответствует маю, отмечают синоптики.

Апрель в Москве начнется с жаркой погоды, ночные заморозки закончатся (до плюс 5 градусов ночью). 31 марта и 1 апреля пройдут первые после мартовской засухи дожди: ожидается 5,5 мм осадков за двое суток.

Какая погода сейчас в европейской части России

В Санкт-Петербурге конец марта не станет таким жарким, как в Москве.

«Повеет прохладой. Уходящий на восток холодный атмосферный фронт откроет дорогу более свежему воздуху. В Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха плюс 8–10 градусов, в Ленобласти плюс 8–13, местами до плюс 5. Атмосферное давление будет падать. В среду днем местами небольшие дожди, ночью плюс 4–6, днем плюс 9–11», — прогнозирует Леус.

При этом, по прогнозу Foreca, в начале апреля в Санкт-Петербурге может похолодать до плюс 6. Ожидаются дожди. ИА «Метеоновости» прогнозирует потепление в Петербурге только после 7 апреля.

В Калининграде также ожидается похолодание: дневные температуры с плюс 14 градусов упадут до плюс 8-9, а в начале апреля ударят дожди и плюс 6.

В Крыму в последние выходные марта Foreca прогнозирует до плюс 15 днем и плюс 5 ночью. С 31 марта по 2 апреля выпадет 23 мм осадков.

Какая погода сейчас на севере России

На Русском Севере погода остается холодной. В Мурманске идут дожди со снегом, температура днем не превышает плюс 5, а ночью может опускаться до минус 5.

В то же время на другой стороне Белого моря, в Архангельске, гораздо теплее: заморозки в конце марта уже прекратились, днем на неделе ожидается плюс 8–10 градусов, а по ночам до плюс 1.

Какая погода на Кавказе в конце марта 2026 года

Северный Кавказ сейчас находится во власти циклона, отмечает Леус.

«24 марта территория Кубани будет ощущать влияние циклонического вихря, центр которого остается над районами Турции. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели прогнозируются близкими к климатической норме. Температура воздуха плюс 13–15 градусов. В среду без осадков, ночью плюс 4–6, днем плюс 17–19 градусов», — сообщил синоптик.

По данным Foreca, погода в Краснодаре будет оставаться пасмурной и дождливой всю следующую неделю. Без солнца воздух в городе не прогреется выше плюс 15-16 градусов. 29–31 марта ожидаются дожди, 11,3 мм осадков выпадет за трое суток.

В Махачкале ждут сокрушительный ливень в последние дни марта: при температуре плюс 13–15 градусов с 26 по 29 марта ожидается 51,6 мм осадков (больше всего 28 марта); еще один ливень 31 марта принесет 15,4 мм. Таким образом, за неделю в столице Дагестана выпадет 3,2 месячной нормы осадков.

Что с погодой в Поволжье, где будут мощные ливни

В южном Поволжье царит жаркая мартовская погода (плюс 20-21 градус днем). Конец марта и турецкий циклон принесут грозы: 6,9 мм осадков 28 марта и еще 6,3 мм 1 апреля.

Волгоград встретит конец марта с температурой до плюс 17 градусов днем и плюс 7–9 ночью. Сильный дождь (4,9 мм) ожидается только 1 апреля.

В Самару в конце марта придет мощная жара: с плюс 10 градусов температура к 1 апреля вырастет до плюс 22–25 градусов жары (ночью плюс 10-11). Сильных осадков не ожидается.

В Казани заметно прохладнее, столица Татарстана до сих пор переживает ночные заморозки. Температура вырастет до плюс 10 градусов днем, однако ночью будет не выше плюс 2. По прогнозу Foreca, 2 апреля ожидается мощный ливень, выпадет 15,2 мм осадков.

Аналогично в Нижнем Новгороде: в последних днях марта ожидается до плюс 13 градусов днем, ночные заморозки закончатся. При этом в среднем Поволжье сильных ливней не ожидается.

Какая погода сейчас на Урале

Одним из самых холодных мест на карте России сейчас является Воркута: за полярным кругом продолжаются снегопады и метели при отрицательной температуре. Foreca прогнозирует, что по ночам в конце марта в Коми температура может опускаться до минус 14 градусов.

На Южном Урале, в Перми, гораздо теплее: там март практически такой же жаркий, как в Москве. В начале апреля ожидаются дневные температуры до плюс 14-15 градусов, заморозки закончатся, при этом дождей не ожидается.

В Екатеринбурге в начале апреля ожидатеся до плюс 20 градусов: температура начнет резко расти в последние выходные марта. Ночи все еще прохладные: плюс 3-4 градуса. Схожая погода в Уфе: после краткого похолодания в середине недели будет солнечно, воздух прогреется до плюс 14-15 градусов, а ночные заморозки (до минус 3) сменятся потеплением. Также жаркую погоду принесет апрель в Челябинск: в выходные резко потеплеет до плюс 18 градусов, и в начале апреля температура будет только расти, несмотря на ночные заморозки.

Какая погода сейчас в Сибири

В Омске в начале апреля температура с плюс 3 градусов вырастет к концу месяца до плюс 14 градусов.

В Новосибирске сохраняются ночные заморозки до минус 7 градусов, а температура днем в начале апреля не превысит плюс 5-6 градусов. Аналогично в Красноярске: в конце марта можно ждать потепления до плюс 7–9 градусов, а с началом апреля придут заморозки до минус 9 градусов, и температура днем не превысит плюс 1-2. В Иркутске последние дни марта на берегу будут теплыми, до плюс 11, но апрель принесет мощное похолодание, ожидаются снегопады и до минус 8 по ночам.

Какая погода на Дальнем Востоке России

По ночам в Якутске до минус 12, днем слабый плюс, и наступление апреля никак не изменит эту ситуацию — только принесет мощный снегопад (больше 10 мм осадков с 31 марта).

Во Владивостоке ожидается потепление до плюс 9–11 градусов и солнечная погода в начале апреля. В Петропавловске-Камчатском конец марта принесет до плюс 7 градусов в некоторые дни, но в начале апреля похолодает до плюс 2.

В Магадане в конце марта сохраняется холодная погода: температура днем редко превышает 0 градусов, а ночью может падать до минус 5-6.

На Чукотке начало апреля практически не ощущается, температура днем в ближайшие дни не будет подниматься выше плюс 4, а ночью может опускаться до минус 11 градусов.

