Апрельское тепло может стать майским: прогноз погоды в Москве на неделю

Конец марта может принести в Москву рекордно теплую погоду, считают синоптики. Сколько будет градусов, когда ждать ливни и новые рекорды?

Какая погода пришла в Москву к 23 марта, чего ждать

В начале новой недели Москва находится на периферии антициклона, поэтому в столице ожидается ясная солнечная погода, прогнозирует ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

«Москва: солнечно, тепло и сухо. Ожидается малооблачная и тихая погода, обойдется без осадков, а температура днем будет соответствовать середине апреля. Температура воздуха плюс 11-13 градусов, по области плюс 9-14. Атмосферное давление будет выше нормы. Во вторник без осадков, ночью до минус 2, днем плюс 11-13 градусов», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Сколько градусов будет в Москве на неделе, будут ли ливни

Гидрометцентр Москвы прогнозирует очень теплую и солнечную погоду на предстоящей неделе. Несмотря на ночные заморозки (которые еще могут достигать минус 2 градусов), дневная температура растет и последних мартовских выходных 28-29 марта в столице ожидается плюс 16-17 градусов.

Апрельское тепло в Москве может стать майским, прогнозирует синоптик Евгений Тишковец, и уже в конце марта штурмует отметки в плюс 20 градусов.

«В предстоящую неделю апрельское тепло будет постепенно перерождаться в рекордное! [При этом] как только солнце сядет за горизонт, тепло будет улетучиваться; по ночам показания термометров будут опускаться до минус 3, а лужи, прогретые за день, снова будут схватываться тонкой пленкой льда. В дневные часы, когда солнце стремится к зениту, москвичи будут наслаждаться аномальным теплом до плюс 15-18 градусов, что близко к рекорду 2020 года, когда было плюс 17,4, и соответствует климатическим показателям начала мая. Снежный покров продолжит стремительно таять, и к концу недели его слой составит не более 2-7 см», — прогнозирует Тишковец в своем Telegram-канале

По данным Foreca, 1 апреля в Москве температура составит плюс 15 градусов днем и плюс 4 ночью. Согласно некоторым новым прогнозам, в апреле можно ждать дожди, мокрый снег и заморозки.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, ждать ли похолодания

Леус прогнозирует, что на неделе в Петербурге будет тепло, но не всегда сухо. Начнется неделя с сухой и теплой погоды.

«В понедельник <…> в регионе ожидается переменная облачность, вероятность осадков близка к нулю. Температура воздуха плюс 11-13 градусов, в Ленобласти плюс 9-14. Атмосферное давление будет падать. Во вторник ночью небольшие дожди и плюс 1-3 градуса, днем без осадков и плюс 9-11», — прогнозирует Леус.

В отличие от Москвы, в Санкт-Петербурге в последние дни марта ожидается похолодание. Foreca прогнозирует циклон с небольшими дождями и снижение температуры днем до плюс 7-8 градусов. Долговременный прогноз ИА «Метеоновости» предполагает в первые дни апреля резкое ухудшение погоды, «минус» по ночам и температуру плюс 1-3 градуса днем к 5 апреля.

