Локомотивы уже заканчиваются: удары по Украине 23 марта, куда попали

ВС РФ нанесли очередной массированный удар по логистике на Украине. Сколько БПЛА запустили в ночь на 23 марта, какие цели уничтожены?

Сколько БПЛА ударили по целям на Украине в ночь на 23 марта

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 23 марта Россия запустила по целям на Украине 251 ударный БПЛА. Применялись беспилотники типа «Герань», «Гербера», «Италмас» различных моделей.

ВСУ подтверждают попадания 17 ударных БПЛА в 11 районах, а также падение обломков беспилотников в восьми районах.

«Ночь выдалась очень насыщенной, досталось больше всего Ильичевскому порту (в оккупации — Черноморск). Украинские ресурсы пишут, что на Одессу и регион летело около 40 беспилотников и что есть как сбития, так и прилеты», — отмечает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где поражена энергетика Украины в ночь на 23 марта

Telegram-канал LOSTARMOUR сообщил об ударе БПЛА в окрестностях Николаева вечером 22 марта.

«В некоторых районах города пропал свет», — отмечает Telegram-канал «Хроники Гераней».

Подробности неизвестны.

«Донбасский партизан» отмечает также удар по тяговой подстанции ПС 150 кВ, обеспечивающей питание контактной сети на участке Пятихатки — Знаменка в Кировоградской области.

«Вероятно, затронут тяговый трансформатор типа ТДТН-40000/150. Оперативный эффект: остановка движения поездов на участке; перевод движения на дизельную тягу (тепловозы); резкое снижение пропускной способности линии», — указывает канал.

ВС РФ

Где были удары по логистике Украины в ночь на 23 марта

«Хроники Гераней» отмечают, что ВС РФ в ночь на 23 марта нанесли серию ударов по логистическим центрам на Украине.

«Ночью „Гераней“ было значительно больше обычного. Они большой волной накрыли район Знаменки и Александрии (Кировоградской области) и Желтые Воды (Днепропетровской области). Во всех населенных пунктах удары наносились в районе железнодорожной инфраструктуры. Параллельно большая группа „Гераней“ атаковала Васильковку, Николаевку и Петропавловку (Днепропетровской области)», — указывает канал.

Telegram-канал «Герань: черный ящик» сообщает об успешном ударе в Кривом Роге 23 марта.

«Сегодня утром в 08:35 с использованием БПЛА „Герань-2“ был нанесен удар по территории железнодорожной станции Кривой Рог. В результате нанесения удара был поражен очередной локомотив», — пишет канал.

Еще один успешный удар по локомотиву, подтвержденный видео, был нанесен в Знаменке.

«Ну хорош уже. У нас локомотивы уже заканчиваются», — недовольно комментируют украинцы в комментариях Telegram.

Основной масштабный удар ночью был нанесен по Одесской области. Кроме порта Ильичевска (Черноморска), AMK Mapping отмечает удары «Гераней» в Таирова, районе Фонтанка в Одессе, на юге Одессы и в Рыбном порту, где могли поразить склад с боеприпасами.

«После последнего прилета в районе Рыбпорта слышна вторичная детонация», — пишет Telegram-канал «Типичная Одесса».

«Донбасский партизан» отмечает, что Рыбный порт в Одессе мог использоваться для хранения и обслуживания морских беспилотных платформ (БЭК).

