22 марта 2026 в 17:02

Сбой мобильного интернета в Петербурге 22 марта: что известно, атака ВСУ?

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пользователи сообщают, что мобильный интернет отключился в Санкт-Петербурге. Что известно о сбое 22 марта, в чем причины, была ли атака ВСУ?

Когда начался сбой мобильного интернета в Санкт-Петербурге

Днем 22 марта в Санкт-Петербурге произошел крупномасштабный сбой мобильного интернета. Данные сайта Downdetector.su говорят о том, что массовый сбой начался около 14 часов дня. За короткое время пользователи оставили несколько тысяч жалоб.

Петербуржцы и гости Северной столицы сообщают, что мобильный интернет позволяет зайти только в несколько соцсетей. Большинство сайтов недоступны. Также наблюдаются массовые сбои в работе банковских приложений. О сбоях в работе мобильного интернета сообщают из разных районов города: Центрального, Невского, Калининского, Выборгского. Многие жители в комментариях беспокоятся, что отключения могут затянуться на несколько дней, как в Москве в начале марта.

Корреспондент NEWS.ru в центре Петербурга подтвердил, что мобильный интернет не работает, доступны только сайты из белого списка.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему отключен интернет в Петербурге, была ли атака ВСУ

В 16:13 мск губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об угрозе налета беспилотников ВСУ.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — сообщил Дрозденко в своем Telegram-канале.

Мониторинговый Telegram-канал «Купол России» сообщил о желтом уровне угрозы по БПЛА в Новгородской и Ленинградской областях в 13:45 мск. Через час был дан повторный сигнал. Об угрозе налета беспилотников на Санкт-Петербург не сообщалось.

В 16:41 мск пресс-служба Росавиации объявила, что петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Когда закончится ограничение мобильного интернета в связи с налетом БПЛА, неизвестно. Источники ряда СМИ заявили, что у некоторых пользователей мобильный интернет стал возвращаться к штатному режиму работы.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Валентин Меликов
