Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

Сегодня, 22 марта, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 22 марта

Сообщения о сбоях мобильного интернета поступают от пользователей из десятков регионов, показывает статистика на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Так, насчитываются сотни жалоб от пользователей разных операторов — проблема затронула сети всех поставщиков услуг связи. О проблемах сообщают из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского, Алтайского, Пермского, Приморского, Хабаровского края, Новосибирской, Свердловской, Ростовской, Нижегородской, Саратовской, Рязанской, Самарской, Белгородской, Тверской, Калужской, Кировской, Костромской, Ярославской, Омской, Пензенской, Воронежской, Владимирской, Ивановской, Астраханской, Новгородской, Ульяновской, Амурской, Вологодской, Брянской, Московской областей, Чувашии, Башкирии, Хакасии, Коми, Северной Осетии, Ставрополья, Тюмени.

Почему не работает мобильный интернет 22 марта

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение интернет-соединения или падение пропускной способности сети с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА.

Соответствующие меры необходимы, так как дроны могут поддерживать канал связи с центром управления через базовые станции, передавать изображение оператору, объяснили специалисты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что отключения связи, которые фиксируются в последнее время в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Когда мобильный интернет заработает нормально

Песков заявил, что ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов также объяснил, что решения о снятии ограничений принимаются исходя из обстановки, которая складывается в целом по России.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания, вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — говорил он.

Как пользоваться мобильным интернетом во время ограничений

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Помимо этого, в период отсутствия интернет-соединения остаются доступными сайты из белого списка, на работу которых не влияют ограничения.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

