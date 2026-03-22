22 марта 2026 в 10:38

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сегодня, 22 марта, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 22 марта

Сообщения о сбоях мобильного интернета поступают от пользователей из десятков регионов, показывает статистика на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Так, насчитываются сотни жалоб от пользователей разных операторов — проблема затронула сети всех поставщиков услуг связи. О проблемах сообщают из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского, Алтайского, Пермского, Приморского, Хабаровского края, Новосибирской, Свердловской, Ростовской, Нижегородской, Саратовской, Рязанской, Самарской, Белгородской, Тверской, Калужской, Кировской, Костромской, Ярославской, Омской, Пензенской, Воронежской, Владимирской, Ивановской, Астраханской, Новгородской, Ульяновской, Амурской, Вологодской, Брянской, Московской областей, Чувашии, Башкирии, Хакасии, Коми, Северной Осетии, Ставрополья, Тюмени.

Почему не работает мобильный интернет 22 марта

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение интернет-соединения или падение пропускной способности сети с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА.

Соответствующие меры необходимы, так как дроны могут поддерживать канал связи с центром управления через базовые станции, передавать изображение оператору, объяснили специалисты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что отключения связи, которые фиксируются в последнее время в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Когда мобильный интернет заработает нормально

Песков заявил, что ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов также объяснил, что решения о снятии ограничений принимаются исходя из обстановки, которая складывается в целом по России.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания, вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — говорил он.

Как пользоваться мобильным интернетом во время ограничений

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Помимо этого, в период отсутствия интернет-соединения остаются доступными сайты из белого списка, на работу которых не влияют ограничения.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Читайте также:

Кара офицера ВСУ, Starlink стерли в пыль: новости СВО на утро 22 марта

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 марта

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 марта 2026 года

Егор Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уиткофф раскрыл подробности встречи с делегацией Украины в Майами
Российская армия освободила новый населенный пункт под Сумами
Водитель чудом выжил после атаки украинского FPV-дрона на его машину
Аномальная жара +20 или снегопад? Погода в Москве в воскресенье, 22 марта
Нарколог раскрыл, как распознать развитие алкоголизма
Киев погрузился во тьму: удары по Украине 22 марта, позиции ВСУ смоет?
Маск анонсировал грандиозный проект, который спасет его компании от краха
Россияне несут цветы к мемориалу в память о жертвах «Крокуса»
Раскрыта личность мертвеца, которого вытащили из канала в Петербурге
Член СПЧ предположила, где будут отбывать наказание террористы «Крокуса»
«Таких не существует»: биолог опроверг популярный миф о российских реках
Стало известно, жители каких регионов меньше всего покупают водку
Туристов предостерегли от поездок в одну страну на майские праздники
Посольство США трогательно поддержало семьи жертв теракта в «Крокусе»
Коростелев призвал Большунова к ответу за слова про Олимпиаду
Женщина рухнула с моста прямо на проезжую часть в центре Москвы
«Русским должны отдавать?»: экс-чемпион UFC взбесился из-за победы Евлоева
Камчатка начала уходить под воду после рекордных снегопадов
Роскосмос раскрыл время запуска «Союза-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33»
«Под дулами автоматов»: депутат о мобилизации в ВСУ с участием наемников
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

