Кара офицера ВСУ, Starlink стерли в пыль: новости СВО на утро 22 марта

Украинские дроны атаковали несколько регионов РФ, российские военные уничтожили пять станций связи Starlink, военнослужащие группировки войск «Запад» в течение суток ликвидировали 78 тяжелых боевых квадрокоптеров. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Почти сотня дронов: ВСУ устроили массовый налет на регионы РФ

В Ростовской области минувшей ночью отразили воздушную атаку. Беспилотники уничтожены в четырех районах: Тарасовском, Кашарском, Милютинском, Родионово-Несветайском, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Также ПВО уничтожила беспилотник в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Силы ПВО Минобороны РФ тем временем сбили беспилотник, направлявшийся к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Кроме того, силы ПВО за шесть часов уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа над Россией, сообщили в Минобороны. В ведомстве указали, что дроны были сбиты над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Орловской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской, Рязанской областей и Республики Крым, сказано в публикации.

Российские военные уничтожили несколько станций связи Starlink ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Восток» в течение суток уничтожили пять станций связи Starlink противника, сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов. По его словам, также были ликвидированы 13 БПЛА самолетного типа.

ВС РФ в зоне СВО

Кроме того, были поражены 15 пунктов управления беспилотной авиацией. Тяжелыми огнеметными системами нанесен удар по позициям ВСУ. Все цели были достигнуты, сказал представитель Минобороны РФ.

ВСУ потеряли за сутки 78 квадрокоптеров

Военнослужащие группировки войск «Запад» в течение суток сбили 78 БПЛА ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, они относятся к разряду тяжелых боевых квадрокоптеров.

Также расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, подчеркнул представитель оборонного ведомства.

В зоне СВО ликвидировали украинского офицера

Майор украинского пограничного отряда ликвидирован на Сумском направлении, сообщили в российских силовых структурах. Отмечается, что удар по местоположению офицера противника нанесли операторы БПЛА.

FPV-расчетом ликвидирован заместитель начальника группы разведывательных БПЛА 10-го погранотряда «Дозор» майор Сергей Сапсай, уточнил собеседник агентства.

