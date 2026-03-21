Массированный налет БПЛА, взрыв в Уфе: как ВСУ атакуют Россию 21 марта

21 марта Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ за ночь было уничтожено несколько сотен беспилотников противника. За минувшие сутки также была предотвращена атака девяти управляемых украинских авиабомб. Как еще ВСУ атакуют регионы России — в материале NEWS.ru.

Над Россией сбили почти 300 беспилотников за ночь

Силы ПВО в ночь на 21 марта уничтожили над Россией более 280 украинских беспилотников, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 15 регионов страны.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 20 марта до 07:00 мск 21 марта дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Так, дроны ВСУ удалось сбить над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской и Самарской областей. Также ПВО предотвратила налет на Крым, Татарстан и Московский регион.

Двое жителей Саратова попали в больницу после атаки дронов ВСУ

Двое пострадавших при ночном налете беспилотников на Саратов доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести, однако их жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе губернатора региона Романа Бусаргина. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

«Два человека госпитализированы. Средней степени. Угрозы жизни нет. Оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Беспилотники ВСУ ударили по многоквартирному дому в Уфе

Telegram-канал SHOT сообщает, что при атаке БПЛА на Башкирию два человека получили травмы. По его данным, пострадавшие — строители многоквартирного дома в Уфе, по которому ударили дроны. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Как уточнил канал, обоим строителям не потребовалась госпитализация. На месте атаки начался пожар, прибывшие на вызов огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание.

Согласно данным источника, жители Уфы услышали громкий хлопок около 09:20 утра по местному времени, а затем увидели густой дым над новостройкой. Канал отметил, что БПЛА повредили крышу новостройки и несколько квартир.

Почти 100 дронов устроили массированный налет на Ростовскую область

Вооруженные силы Украины совершили массированный удар по Ростовской области в ночь на 21 марта, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены около 90 беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали девять районов области.

«Сегодня ночью и утром Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Порядка девяти десятков БПЛА отражены в девяти районах области», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что украинские беспилотники сбили в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском и Каменском районах. При этом в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Серия взрывов прогремела над Самарской областью

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Тольятти жители слышали от шести до восьми мощных взрывов во время ночной атаки ВСУ. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали. Как пишет канал, первый хлопок прогремел около 03:20 мск, от взрывной волны тряслись стекла в окнах. По версии SHOT, в одном из районов города после атаки возник пожар.

Глава Запорожской области Балицкий обвинил Киев в террористических атаках

В Запорожской области продолжаются атаки на гражданские объекты и инфраструктуру со стороны Украины, сообщил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, за последние сутки зафиксированы четыре целенаправленные атаки с использованием беспилотников.

«За прошедшие сутки зафиксированы четыре целенаправленные атаки с применением БПЛА. К сожалению, не обошлось без пострадавших — в селе Коханое Токмакского муниципального округа ранены двое мирных жителей. Им оказана необходимая амбулаторная помощь», — сообщил руководитель.

Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в селе Ботиево Приазовского района, а также в городах Мелитополь и Пологи. При этом пострадавших среди населения нет.

Читайте также:

Военэксперт ответил, кто спонсирует наемников для бусификации украинцев



ВСУ дали себя обмануть согражданам-мошенникам



Азаров раскрыл шокирующие масштабы бусификации на Украине



Стало известно, откуда запустили повредившие многоэтажку в Уфе дроны



