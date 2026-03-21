Порядка 90% мобилизованных в Вооруженных силах Украины попали на фронт в результате так называемой бусификации, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, чьи слова приводит ТАСС. Речь идет о случаях, когда сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) хватают мужчин на улицах и заталкивают их в микроавтобусы.

Бусификация идет полным ходом, и комплектуют они свои вооруженные силы, так как планируют по 30 тыс. в месяц примерно. <…> 90% мобилизованных — это как раз благодаря вот такой безжалостной бусификации, хватают всех подряд, — сказал Азаров.

Он добавил, что украинцы и даже некоторые политики устраивают протесты в стране против действий ТЦК. Однако, несмотря на это, власти в Киеве пока не думают отказываться от бусификации.

Азаров также предположил, что заставить Киев образумиться и пересмотреть подход к переговорному процессу способны лишь серьезные действия Вооруженных сил России. По его словам, нельзя надеяться на то, что украинцы сами заставят правительство начать диалог.