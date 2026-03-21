21 марта 2026 в 07:07

Азаров назвал единственный способ образумить Киев на переговорах

Николай Азаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заставить Киев образумиться и пересмотреть подход к переговорному процессу способны лишь серьезные действия Вооруженных сил России, такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, которые приводит ТАСС, нельзя надеяться на то, что украинцы сами заставят правительство начать диалог.

Только серьезные действия со стороны российских вооруженных сил — только это их образумит, больше ничего не образумит. Надеяться на то, что там народ какой-то восстанет… Никакой народ не восстанет, народ задавлен, — убежден Азаров.

Ранее Азаров предположил, что Евросоюз может выделить Украине €90 млрд (8,9 трлн рублей) в обход вето Венгрии с помощью системы двухстороннего кредитования от Бельгии или Латвии. По его мнению, европолитики не смогут убедить Будапешт согласиться на кредит.

Как отметил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Константин Блохин, США и Украина не смогли договориться о предмете диалога с Россией, поэтому предстоящая встреча Вашингтона и Киева пройдет без Москвы. По его словам, отсутствие российской стороны за столом переговоров не свидетельствует о смене курса Белого дома.

