Политолог объяснил, почему США проведут переговоры с Украиной без России

США и Украина не смогли договориться о предмете диалога с Россией, поэтому предстоящая встреча Вашингтона и Киева пройдет без Москвы, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, отсутствие российской стороны за столом переговоров не свидетельствует о смене курса Белого дома.

Мы не знаем, почему следующие переговоры США и Украины пройдут без России. Возможно, есть какие-то моменты, которые не синхронизированы внутри западной коалиции. Условно говоря, стороны выходят на такой формат встреч, когда есть универсальная позиция Запада. Вполне возможно, США и Украина еще не достигли договоренностей между собой, поэтому и обсуждать это с Россией бессмысленно. Я бы не стал рассматривать это как сигнал, что Вашингтон изменил свою позицию по украинскому кризису. Думаю, что сейчас в США сконцентрированы на Иране, им особо не до Украины, — пояснил Блохин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине в ближайшей перспективе. Он выразил уверенность, что текущая пауза в диалоге лишь временная.