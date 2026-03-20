Евросоюз может выделить Украине €90 млрд (8,9 трлн рублей) в обход вето Венгрии с помощью системы двухстороннего кредитования от Бельгии или Латвии, заявил ТАСС бывший украинский премьер Николай Азаров. Он отметил, что европолитики не смогут убедить Будапешт согласиться на кредит, так как с запуском трубопровода «Дружба» ничего не получается.

Они (европолитики. — NEWS.ru) поручат какой-нибудь Латвии <...>, чтобы они заключили двухсторонний договор о предоставлении кредита со своей стороны киевскому режиму, — сказал Азаров.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила на саммите ЕС в Брюсселе, что понимает причины, по которым ее венгерский коллега Виктор Орбан заблокировал выделение €90 млрд для Украины. По ее словам, действия политика можно охарактеризовать как «нормальные».

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт будет блокировать все финансовые решения ЕС в пользу Украины до тех пор, пока Киев не возобновит транзит нефти по «Дружбе». Он добавил, что речь идет также и о €5,5 млрд (520 млрд рублей) на подготовку к зиме, которые Киев дополнительно запросил у Евросоюза.