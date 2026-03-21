Страны Европейского союза спонсируют наемников, которые занимаются так называемой бусификацией украинцев, выполняя самую грязную работу в интересах НАТО, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ключевыми хабами для этих целей стали Румыния и Польша.

Румынские и польские пограничники выполняют самую грязную европейскую и натовскую работу. В Румынии находится логистический центр по поставкам наемников для бусификации на Украине. Курируют такую деятельность в этих европейских странах американцы, они стараются подкинуть в пекло боев еще больше украинцев. Я думаю, что лидеры ЕС такие действия одобряют. Они спонсируют акции по бусификации из выделенных на помощь Украине денег. ВСУ — это содержанка по полной схеме. Украинским бойцам нужно отбивать вложенные в них финансы. [Президент Украины] Владимир Зеленский бьется за €90 млрд помощи, так как у него в апреле все деньги закончатся, поэтому он выжимает все соки из граждан, — высказался Дандыкин.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что на Украине запустили новую схему насильственной мобилизации ТЦК, к ней привлечены наемники из Польши и Румынии. Там отметили, что мужчин призывного возраста вывозят к границе, а после записывают видео с якобы их поимкой для дальнейшего шантажа.