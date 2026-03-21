На Украине вступила в силу новая схема насильственной мобилизации РИА Новости: на Украине заработала схема бусификации с наемниками

Новую схему насильственной мобилизации военкоматами запустили на Украине, к ней привлечены наемники из Польши и Румынии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что мужчин призывного возраста вывозят к границе, записывают видео с якобы их поимкой для дальнейшего шантажа.

СБУ согласовала усиление мер «бусификации» (насильственной мобилизации. — NEWS.ru.). К проведению отдельных мероприятий на приграничной территории привлекаются иностранные наемники, в основном из Польши и Румынии, — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что жители одного из сел Волынской области на Украине заблокировали автомобиль, в котором находились сотрудники ТЦК. Таким образом они помешали провести мобилизацию в населенном пункте.

В Харькове до этого сотрудники территориального центра комплектования избили 55-летнего демобилизованного ветерана с инвалидностью, давно снятого с воинского учета по состоянию здоровья. Утром мужчина вышел во двор без телефона и документов, после чего, по словам его супруги, был насильно посажен в автобус работниками ТЦК.