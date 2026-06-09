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09 июня 2026 в 12:23

Украинец погиб при попытке сбежать в Румынию через горы

На границе Украины с Румынией нашли тело мужчины

Фото: Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В горной местности на границе Украины с Румынией обнаружено тело мужчины, сообщила Погранслужба Украины. Погибшего нашли в труднодоступном районе примерно в 3,5 км от границы, в настоящее время правоохранители устанавливают его личность.

Ведомство призвало граждан воздержаться от попыток незаконного пересечения границы через горы из-за прямой угрозы жизни и здоровью. По данным Госпогранслужбы на февраль, с момента введения всеобщей мобилизации при попытке побега с Украины погибли более 70 мужчин.

19 мая представитель ведомства Андрей Демченко сообщил, что с февраля 2022 года было зафиксировано свыше 68 тыс. попыток нелегального пересечения границы. Наибольшее число нарушений, по его словам, приходится на границу с Румынией — там задержали около 30 тыс. человек. 3 июня Демченко уточнил, что с начала 2026 года пограничники задержали 5 тыс. уклонистов.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские мужчины призывного возраста боятся оказаться на передовой больше, чем встречи с медведем. Так она прокомментировала инцидент с мужчиной, который, спасаясь от мобилизации, залез на дерево при встрече с диким зверем на границе с Румынией.

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