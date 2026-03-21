Киев превратил Запорожскую область в полигон для дронов-убийц Глава Запорожской области сообщил о четырех атаках дронов ВСУ на регион

В Запорожской области продолжаются атаки на гражданские объекты и инфраструктуру со стороны Украины, сообщил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, за последние сутки зафиксированы четыре целенаправленные атаки с использованием беспилотников.

За прошедшие сутки зафиксированы четыре целенаправленные атаки с применением БПЛА. К сожалению, не обошлось без пострадавших — в селе Коханое Токмакского муниципального округа ранены двое мирных жителей. Им оказана необходимая амбулаторная помощь, — сообщил руководитель.

Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в селе Ботиево Приазовского района, а также в городах Мелитополь и Пологи. При этом пострадавших среди населения нет.

Ранее ВСУ ударили по Васильевской районной больнице в Запорожской области, пострадала прилегающая территория. В результате обстрела поврежден фасад здания и несколько автомобилей, стоявших на больничной парковке. Среди пациентов и сотрудников больницы пострадавших нет.

До этого в региональном Минздраве сообщили, что водитель скорой помощи получил травмы средней степени тяжести во время удара беспилотников по территории больницы в Васильевке. Ситуация в районе остается напряженной, добавили в ведомстве.