Водитель скорой помощи пострадал при ударе дронов по российской больнице

Водитель скорой помощи получил ранения средней степени тяжести в результате атаки беспилотников на территорию больницы в Васильевке Запорожской области, сообщили в региональном Минздраве. Обстановка в районе остается напряженной.

Ситуация в Васильевке остается напряженной: территория центральной районной больницы продолжает находиться под ударом БПЛА. В ходе одной из атак пострадал водитель скорой помощи. Он получил ранения средней степени тяжести. Ему оказана необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что житель Белгородской области погиб при атаке Вооруженных сил Украины. Противник ударил FPV-дроном по автомобилю. Травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина умер на месте.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 206 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 43 сбили над Московским регионом (в том числе 40 летевших на Москву беспилотников).

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что ВСУ за неделю с 9 по 15 марта наносили преднамеренные удары по медицинским объектам и транспорту. По его словам, украинская армия действовала вопреки нормам международного гуманитарного права.

