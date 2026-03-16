16 марта 2026 в 15:41

ВСУ атаковали территорию больницы в российском регионе

Балицкий сообщил об ударе ВСУ по территории Васильевской больницы

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины нанесли удар по прилегающей территории Васильевской районной больницы в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. В результате обстрела повреждения получил фасад здания, а также несколько машин, припаркованных на больничной стоянке.

Со стороны ВСУ осуществлена атака на прилегающую территорию Васильевской районной больницы. В результате обстрела поврежден фасад медицинского учреждения, а также автомобили, находившиеся на парковке, — написал Балицкий.

По предварительным данным, которые привел глава региона, среди пациентов и персонала больницы пострадавших нет. Балицкий подчеркнул, что факт намеренной атаки на лечебное учреждение, где спасают жизни людей, не может иметь никакого оправдания.

Губернатор поручил ответственным службам оперативно провести оценку нанесенного ущерба. По его распоряжению восстановительные работы должны начаться в кратчайшие сроки, при этом сама больница продолжает функционировать в штатном режиме.

Ранее в Брянской области при атаке беспилотников пострадал мирный житель. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории сельскохозяйственного предприятия, применив дроны-камикадзе.

