Появились первые данные о пострадавших при атаке на Башкирию

Появились первые данные о пострадавших при атаке на Башкирию SHOT: два человека пострадали в Уфе после прилета БПЛА

Telegram-канал SHOT сообщает, что при атаке беспилотных летательных аппаратов на Башкирию два человека получили травмы. По его данным, пострадавшие — строители многоквартирного дома в Уфе, по которому ударили дроны. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Как уточнил канал, обоим строителям не потребовалась госпитализация. На месте атаки начался пожар, прибывшие на вызов огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание.

По данным SHOT, жители Уфы услышали громкий хлопок около 09:20 утра по местному времени, а затем увидели густой дым над новостройкой. Канал отметил, что БПЛА повредили крышу новостройки и несколько квартир.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками город Стародуб Стародубского муниципального округа Брянской области. Как уточнил губернатор Александр Богомаз , под ударом оказались два жилых дома и гараж. В результате атаки они получили повреждения. Однако, предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет.