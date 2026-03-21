SHOT: беспилотники врезались в многоквартирный дом в Уфе

Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотники врезались в многоквартирный дом в Уфе. Согласно сведениям канала, местные жители услышали громкий хлопок около 09:20 утра по местному времени, а затем увидели густой дым над новостройкой.

SHOT отметил, что БПЛА повредили крышу новостройки и несколько квартир. При этом, как уточнил канал, дом не жилой — его еще не сдали в эксплуатацию. Канал подчеркнул, что, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. В регионе объявлен режим беспилотной опасности, аэропорт Уфы закрыт уже два часа.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО в ночь на 21 марта уничтожили над Россией более 280 украинских БПЛА. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 15 регионов страны, в том числе Татарстан, Крым и Московский регион.

До этого стало известно, что в Саратове в результате атаки беспилотников повреждены несколько жилых домов. Как уточнил глава региона Роман Бусаргин, в зданиях частично выбиты стекла, два человека пострадали и обратились за медицинской помощью.