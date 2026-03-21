Почти 100 дронов устроили массированный налет на Ростовскую область

Вооруженные силы Украины совершили массированный удар по Ростовской области в ночь на 21 марта, написал в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены около 90 беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали девять районов области.
Он уточнил, под украинские беспилотники сбили в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском и Каменском районах. При этом в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
Ранее украинские войска совершили атаку на село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, в результате налета дронов-камикадзе был ранен мирный житель, его госпитализировали. Глава региона назвал атаку подлой.