В Брянской области мужчина попал в больницу после налета дронов-камикадзе

Вооруженные силы Украины совершили атаку на село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, в результате налета дронов-камикадзе был ранен мирный житель, его госпитализировали. Глава региона назвал атаку подлой.

ВСУ атаковали дронами — камикадзе село Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Ранее в Брянской области при атаке беспилотников пострадал мирный житель. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории сельскохозяйственного предприятия, применив дроны-камикадзе.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали Стародубский муниципальный округ Брянской области. В результате удара дронов-камикадзе повреждения получили пять гражданских автомобилей. Местные власти тогда сообщили, что пострадавших нет, а на месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.