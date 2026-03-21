21 марта 2026 в 08:39

ВСУ дали себя обмануть согражданам-мошенникам

Солдаты ВСУ пожаловались на мошенников из Харьковской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Военнослужащие 101-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины стали жертвами мошенников, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Согласно его сведениям, перебрасываемые из Закарпатья солдаты утверждают, что их обманули жители Харьковской области. В частности, злоумышленники действовали из Харькова и Чугуева.

Военнослужащие переводят деньги авансом за автомобили и аренду, после чего продавцы и арендодатели перестают выходить на связь, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что украинское командование заменит командира 119-й отдельной бригады территориальной обороны в Сумской области. Это связано с регулярной сдачей в плен его подчиненных. Однако, как узнал источник, смена командиром 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ никак не отразилась на состоянии военнослужащих.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук также обратил внимание, что украинские солдаты критикуют уровень подготовки американских военных. По его мнению, таким образом противник стремится повысить свою значимость.

