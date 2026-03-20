20 марта 2026 в 10:02

Украинского комбрига под Сумами заменят из-за чрезмерного числа пленных

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Командование Вооруженных сил Украины заменит командира 119-й отдельной бригады территориальной обороны в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его информации, это связано с регулярной сдачей в плен его подчиненных.

В Краснопольском районе Сумской области в связи с регулярной сдачей в плен солдат 119-й отдельной бригады теробороны командование ВСУ приняло решение сменить командира бригады. Вместо подполковника Владимира Шмитько возглавит это украинское подразделение подполковник Павел Юрчук, — говорится в сообщении.

Также было упомянуто, что предыдущий командир бригады занимал должность лишь несколько месяцев, начиная с ноября 2025 года. Полковник Юрчук ранее руководил 21-й отдельной механизированной бригадой на том же направлении, и, по их данным, именно под его командованием украинские солдаты сдавались целыми подразделениями.

Ранее сообщалось, что с начала активных боевых действий на Украину прибыли порядка 13 тыс. наемников. При этом, по подсчетам аналитиков, практически половина от всех вступивших в ряды ВСУ иностранцев уже не вернется домой. Значительная их часть была уничтожена российскими военнослужащими. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

