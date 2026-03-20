Военэксперт раскрыл, почему ВСУ назвали работу военных США бездумной

Вооруженные силы Украины стремятся повысить свою значимость, критикуя уровень подготовки американских военных, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал новость, что приехавшие на Ближний Восток украинские бойцы назвали бездумной работу США и их союзников. По его словам, участие ВСУ в ближневосточном конфликте — это попытка привлечь финансирование через пиар.

Украинские офицеры пытаются набить себе цену [критикой американских военных], показать свою нужность. Ведь [Дональд] Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) сказал, что [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) — это последний человек, от которого он может получить помощь. Я думаю, что [в словах ВСУ], конечно, доля правды есть, потому что Соединенные Штаты давно не вели такие кибервойны, которые сегодня уже ведутся массовыми налетами беспилотников. Но они применяют то, что у них есть, и то, что они умеют. Поэтому они стреляют и Patriot, и PAC-3 по БПЛА и, конечно же, противокорабельными ракетами. А по поводу прибытия украинцев для обучения американцев — это пиар-акция, которая ставит своей целью каким-то образом выпросить у Трампа деньги на продолжение войны, — пояснил Матвийчук.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов предупредил, что Иран может отомстить Украине за участие в ближневосточном конфликте, атаковав ее посольства. По его словам, Зеленский подставляет своих граждан под удар, поддерживая иранских оппонентов.