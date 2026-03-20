20 марта 2026 в 14:10

Военэксперт раскрыл, чем обернется для Украины вступление в войну с Ираном

Военэксперт Артамонов: Иран в отместку может атаковать украинские посольства

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран может отомстить Украине и атаковать посольства страны за участие в ближневосточном конфликте, заявил NEWS.ru военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский собственноручно подставляет своих граждан под удар, спонсируя иранских оппонентов вооружением.

Поставками оружия, которым атакуется Иран и Ливан, Зеленский фактически подставляет Украину под удар возмездия, потому что все союзники США, даже среди арабских стран, теперь являются военными целями для Тегерана. Если уж иранцы бьют по Катару, разрушают газовое месторождение, то украинцев точно жалеть не будут. Для этого не обязательно, чтобы удары наносились по южноукраинским степям. Допустим, в качестве прецедента можно сказать, что позавчера ударили по американскому посольству в Багдаде. То есть, возможно, завтра будет атака на украинские посольства или другие объекты. Я считаю, что Зеленский в данном случае еще раз творит преступление относительно собственного народа, — высказался Артамонов.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США должны оставить боеприпасы себе, а не отправлять их на Украину. По его мнению, нехватка вооружения для операции в Иране вызвана политикой бывшего президента Джо Байдена.

Владимир Зеленский
