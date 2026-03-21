Стало известно, как смена комбрига ВСУ под Сумами отразилась на солдатах РИА Новости: назначение Юрчука командиром 119-й бригады ВСУ не помогло солдатам

Смена командира 119-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины никак не отразилась на морально-психологическом состоянии военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Новым командиром стал Павел Юрчук.

Назначение нового командира 119-й ОБр теробороны полковника Павла Юрчука никак не отразилось на МПС солдат подразделения, — говорится в сообщении.

Источник также отметил, что после комплексного огневого воздействия со стороны российских войск украинские солдаты покинули позиции. В частности, они побросали оружие и раненых сослуживцев. Военные скрылись в лесных массивах.

Накануне, 20 марта, появилась информация, что украинское командование заменит командира 119-й отдельной бригады территориальной обороны в Сумской области. Это связано с регулярной сдачей в плен его подчиненных.

Ранее сообщалось, что с начала активных боевых действий на Украину прибыли порядка 13 тыс. наемников. При этом, по подсчетам аналитиков, практически половина от всех вступивших в ряды ВСУ иностранцев уже не вернется домой.