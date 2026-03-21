Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 08:27

Стало известно, как смена комбрига ВСУ под Сумами отразилась на солдатах

РИА Новости: назначение Юрчука командиром 119-й бригады ВСУ не помогло солдатам

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Смена командира 119-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины никак не отразилась на морально-психологическом состоянии военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Новым командиром стал Павел Юрчук.

Назначение нового командира 119-й ОБр теробороны полковника Павла Юрчука никак не отразилось на МПС солдат подразделения, — говорится в сообщении.

Источник также отметил, что после комплексного огневого воздействия со стороны российских войск украинские солдаты покинули позиции. В частности, они побросали оружие и раненых сослуживцев. Военные скрылись в лесных массивах.

Накануне, 20 марта, появилась информация, что украинское командование заменит командира 119-й отдельной бригады территориальной обороны в Сумской области. Это связано с регулярной сдачей в плен его подчиненных.

Ранее сообщалось, что с начала активных боевых действий на Украину прибыли порядка 13 тыс. наемников. При этом, по подсчетам аналитиков, практически половина от всех вступивших в ряды ВСУ иностранцев уже не вернется домой.

Украина
ВСУ
военные
солдаты
командиры
пленные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.