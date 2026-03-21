SHOT сообщил о серии прогремевших взрывов над Самарской областью SHOT: над Самарской областью в Тольятти прогремели взрывы, ПВО сбивает дроны ВСУ

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Тольятти жители слышали шесть — восемь мощных взрывов во время ночной атаки ВСУ. По информации канала, системы ПВО продолжают сбивать вражеские дроны над Самарской областью. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Как пишет SHOT, первый хлопок прогремел около 03:20 мск, от взрывной волны тряслись стекла в окнах. По версии канала, в одном из районов города после атаки возник пожар.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров передавал, что жительница Кочубеевского округа получила травмы в результате падения фрагментов беспилотника на ее жилище. По словам главы региона, пострадавшей была оказана медицинская помощь, а удар привел к повреждениям частных домов.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Таганрогом. При падении фрагментов дрона в многоквартирном доме были повреждены окна в одной из квартир. Как отметил глава региона, жертв и пострадавших нет.