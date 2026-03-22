Сколько БПЛА сбили над Россией за шесть часов Минобороны РФ отчиталось о поражении 71 беспилотника ВСУ

Силы ПВО за шесть часов уничтожили 71 украинский беспилотник над Россией, сообщили в Минобороны. В ведомстве указали, что дроны были сбиты над Московским регионом, Курской, Белгородской и другими областями.

В период с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Орловской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской, Рязанской областей и Республики Крым, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале передавал, что силы ПВО в период с 08:00 20 марта до 08:00 21 марта перехватили и сбили 154 беспилотника ВСУ над Брянской областью. Губернатор поблагодарил российских военнослужащих за защиту.

Украинские войска до этого атаковали беспилотниками город Стародуб в Брянской области. Как уточнил Богомаз, под ударом оказались два жилых дома и гараж. При атаке здания получили повреждения. Пострадавших среди мирных жителей нет.

По подсчетам Министерства обороны России, в ночь на 21 марта дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили более 280 украинских беспилотников. Атаке со стороны противника подверглись 15 регионов страны.