Собянин сообщил о сбитии летевшего на Москву беспилотника

Силы ПВО Минобороны РФ сбили беспилотник, направлявшийся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Сбит беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале передавал, что силы ПВО в период с 08:00 20 марта до 08:00 21 марта перехватили и сбили 154 беспилотника ВСУ над Брянской областью. Губернатор поблагодарил российских военнослужащих за защиту.

Украинские войска до этого атаковали беспилотниками город Стародуб в Брянской области. Как уточнил Богомаз, под ударом оказались два жилых дома и гараж. При атаке здания получили повреждения. Пострадавших среди мирных жителей нет.

По подсчетам Министерства обороны России, в ночь на 21 марта дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили более 280 украинских беспилотников. Атаке со стороны противника подверглись 15 регионов страны.