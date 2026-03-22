Собянин сообщил о сбитии летевшего на Москву беспилотника

Собянин: ПВО Минобороны России уничтожила летевший на Москву беспилотник

БПЛА ВСУ
Силы ПВО Минобороны РФ сбили беспилотник, направлявшийся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Сбит беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале передавал, что силы ПВО в период с 08:00 20 марта до 08:00 21 марта перехватили и сбили 154 беспилотника ВСУ над Брянской областью. Губернатор поблагодарил российских военнослужащих за защиту.

Украинские войска до этого атаковали беспилотниками город Стародуб в Брянской области. Как уточнил Богомаз, под ударом оказались два жилых дома и гараж. При атаке здания получили повреждения. Пострадавших среди мирных жителей нет.

По подсчетам Министерства обороны России, в ночь на 21 марта дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили более 280 украинских беспилотников. Атаке со стороны противника подверглись 15 регионов страны.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Тульской области
Непобежденный россиянин выиграл главный бой турнира UFC
Собянин сообщил о сбитии летевшего на Москву беспилотника
На юге Израиля запретили жителям устраивать собрания
Вся Куба осталась без электричества
Минпросвещения разработало новый стандарт обучения
«48 часов»: Трамп выдвинул Ирану ультиматум
Роспотребнадзор перечислил смертельные болезни от укуса клеща
Демократ призвал свергнуть власть в США
В Киеве зафиксированы перебои с водой и светом
Дмитриев предрек очередь из стран ЕС за российскими энергоресурсами
Gillette зарегистрировала в России новый товарный знак
В Тегеране раздаются множественные мощные взрывы
Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами
Сколько БПЛА сбили над Россией за шесть часов
«Я — нет!»: Трамп заявил, что Иран захотел заключить сделку
Уиткофф отчитался о конструктивных переговорах с Украиной во Флориде
Число пострадавших при при ударе Ирана по Араду увеличилось вдвое
«Позовите нас, мы придем»: Иран предложил Евросоюзу помощь в одной проблеме
Аэропорт Саратова временно закрылся
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

