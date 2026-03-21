21 марта 2026 в 14:38

«Горит частный дом»: Хинштейн раскрыл последствия налета БПЛА на Курск

Хинштейн: в Курске из-за атаки БПЛА загорелся дом и повреждены три машины

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины атаковали Курск беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в Железнодорожном округе города в результате падения БПЛА загорелся частный дом. Кроме того, повреждено не менее трех автомобилей.

В результате падения БПЛА в Железнодорожном округе города повреждено не менее трех машин. Вблизи микрорайона Волокно из-за падения обломков горит частный дом, — говорится в сообщении.

Как уточнил глава региона, предварительно, никто из мирных жителей не пострадал. На местах падения БПЛА работают оперативные службы. Хинштейн призвал горожан соблюдать меры безопасности.

Ранее украинские войска ударили по хутору Бондаренков в Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, при детонации беспилотника пострадал мирный житель. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья. В скором времени он будет переведен в городскую больницу Белгорода.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров обвинил Брюссель в попытке вернуть колониальную эпоху
В Абхазии умер известный политический деятель
Лавров объяснил США, почему на Ближнем Востоке нельзя рубить с плеча
Лавров предположил, как долго будут «аукаться» действия США в Иране
Военэксперт ответил, кому выгодно затягивание украинского кризиса
Такшина, тайный брак, мнение об СВО: как живет актер Григорий Антипенко
В российском регионе нашли «девочку-маугли»
Лавров раскрыл, на что готовы США ради нефти и других ресурсов
США ударили по «сердцу» военного флота Ирана
Картаполов озвучил ситуацию с количеством добровольцев в ВС России
Орбан заявил о смерти европейской демократии
В Совфеде предрекли незавидный конец карьеры Урсулы фон дер Ляйен
В Ливане подсчитали количество детей, убитых израильской авиацией
КСИР заявил об уничтожении израильского F-16
Арестована петербурженка, уговорившая друга зарезать и расчленить знакомого
Необычную программу по похудению запустили в Китае
Женщина под наркотиками всадила нож в своего знакомого
Индия планирует возобновить закупки иранской нефти
Трамп решил построить «обновленный Запад» с помощью Венгрии
Жителям Подмосковья назвали районы с самым большим количеством клещей
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

