«Горит частный дом»: Хинштейн раскрыл последствия налета БПЛА на Курск Хинштейн: в Курске из-за атаки БПЛА загорелся дом и повреждены три машины

Вооруженные силы Украины атаковали Курск беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в Железнодорожном округе города в результате падения БПЛА загорелся частный дом. Кроме того, повреждено не менее трех автомобилей.

Как уточнил глава региона, предварительно, никто из мирных жителей не пострадал. На местах падения БПЛА работают оперативные службы. Хинштейн призвал горожан соблюдать меры безопасности.

Ранее украинские войска ударили по хутору Бондаренков в Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, при детонации беспилотника пострадал мирный житель. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья. В скором времени он будет переведен в городскую больницу Белгорода.